Am heutigen Mittwoch (5.2.) feiert die größte Produktion der 12. Spielzeit Premiere. In Kooperation mit der Rohrmeisterei zeigt das Theater am Fluss unter der Regie von Lars Blömer und Sina Weber das bekannte Anti-Kriegs Musical „Hair“.

Das Musical entführt die Zuschauer zurück in die Hippie Zeit in den USA. Besonders durch Songs wie „Aquarius“, „Hair“ oder „The Flesh Failures (Let the Sunshine in)“, ist die Geschichte um die ambitionierten Hippies weltweit bekannt geworden. Fernab von den Gefahren des Vietnamkriegs lebt die Hippie-Gruppe um George Berger frei und glücklich in den Tag hinein. Liebe, Frieden und Gerechtigkeit stehen für sie an erster Stelle.

Flower Power statt Kriegsdienst

Als die Kriegsschatten aber auch die jungen Hippies einholen, ist für sie klar: Sie verweigern den Einberufungsbefehl. Claude, der kurz vor seinem Eintritt in die Armee steht, trifft in New York auf die Hippie Gruppe. Fasziniert von der Welt des Flower-Power, ist er hin und her gerissen, ob er den Kriegsdienst verweigern, oder sich der militärischen Autorität unterwerfen soll.

Um diese Produktion mit rund 40 Darstellern auf die Bühne zu bringen, haben Blömer und Weber ein großes Team zusammengestellt. Die bekannten Schwerter Musiker Thomas Halbach von K.R.A.S.S. am Piano, Dirk Edelhoff von der OTC Band an der Gitarre und Stefan Breuer von den Soulfingers am Bass, bilden unter der musikalischen Leitung von Thomas Kässens (Soulfingers) die Band. Musiker Stefan Bauer spielt nicht nur die Hauptrolle des George Berger, sondern unterstützt das Ensemble auch als Gesangscoach. Nora Isabel Schöpe hat gemeinsam mit Sina Weber die Tänze choreographiert. Das Bühnenbild hat der Schwerter Künstler Jan van Nahuijs gestaltet.

Weitere Vorstellungen

Weitere Vorstellungen sind am 06./07. Und 08.02. jeweils um 19.30 Uhr. Die Karten gibt es in der Rohrmeisterei, in der Ruhrtalbuchhandlung unter tickets@theateramfluss.de und www.theateramfluss.de zu einem Vorverkaufspreis von 14 Euro und an der Abendkasse für 18 Euro.