Die Pottrosen - ein Musikkabarett mit Susan Kent & Franziska Mense-Moritz am morgigen Freitag um 20 Uhr im Autotheater Ruhr!

Treu ihrem Motto: „Oben Gott, unten Pott“ lassen sie den lieben Gott einen guten Mann sein und konzentrieren sich lieber an den praxisorientierten Wahrheiten ihres weitreichenden Umfeldes: Dem Ruhrgebiet!

Die Pottrosen karikieren den Ruhrgebietsalltag in all seinen Erscheinungsformen. Zwei blondgebliebene, ganzheitliche Künstlerinnen jenseits der 18 mit Schwerpunkt auf intelligente Unterhaltung greifen auf einen Fundus Jahrzehntelanger Showerfahrungen zurück. Der Zusammenklang ihrer beiden Stimmen findet in jedem Genre seine Begeisterung.

Karten unter www.autotheater-ruhr.de oder in der Ruhrtalbuchhandlung in Schwerte!