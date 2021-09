Ed Sheeran "+ - = ÷ x Tour"

Ed Sheeran hat jetzt den ersten Teil seiner "+ - = ÷ x Tour" (sprich: "The Mathematics Tour") angekündigt, die den Künstler ab April 2022 durch Stadien in Großbritannien, Irland, Mitteleuropa, Skandinavien und Deutschland führen wird. Der sympathische Engländer wird im Rahmen der Tour unter anderem auch in der VELTINS-Arena zu Gast sein. Sein mit Spannung erwartetes neues Album "=" erscheint am 29. Oktober 2021.

Termin in Gelsenkirchen ist:

Donnerstag, 07. Juli 2022 | VELTINS-Arena

Allg. VVK-Start: 25.09.21, ab 11 Uhr

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).