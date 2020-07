Die Konzerte von Engelbert im Mai 2020 mussten leider verschoben werden, da die Gesundheitsbehörden aktuell alle größeren öffentlichen Veranstaltungen abgesagt haben, um eine Ausbreitung des Coronavirus in größeren Menschenmengen zu verhindern. Diese sind nur einige Konzerte von sehr vielen, die derzeit verschoben werden müssen als eine verständliche und wichtige Sicherheitsmaßnahme für die Bevölkerung.

Ersatztermine für Juni 2021 sind gefunden worden und so kann die Tournee nachgeholt werden.

Die Show in Köln wird vom Musical Dome in das Theater am Tanzbrunnen verlegt. Im Vorverkauf erworbene Tickets können zurück gegeben. Der Vorverkauf für die neue Location ist gestartet.

Neuer Termin für Köln ist:

Dienstag, 01. Juni 2021 | Köln, Theater am Tanzbrunnen

(Verschoben vom 22.05.20)

Karten gibt's unter der Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)