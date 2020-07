Ein lang erhofftes Wiedersehen gab es mit den 4 Hühnern von Huhn on Tour im Kindergarten Schwerter Wald e.V. Wie schon im vergangenen Jahr zogen vier freundliche Hühner auf dem Außengelände samt Stall und Gehege für 2 Wochen ein. Die Kinder lernten bei dem begleiteten Hühnerprojekt den Umgang und die Versorgung der Tiere. Was fressen Hühner, wo schlafen sie, wie legen sie Eier und warum kommen aus den Eiern keine Küken raus? Viele Fragen, auf die die Kinder eine Antwort fanden. Auch die Eltern wurden am Abend und an den Wochenenden in die Versorgung mit einbezogen. Die Hühner mussten rein und raus gelassen werden um sie vor dem Fuchs zu schützen. Am spannendsten war es aber für die Kinder, die Eier vorsichtig aus dem Stall zu holen und ganz frisch zu essen.