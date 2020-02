Es wird laut im Keller! Und zwar in dem des Rathauses am Stadtpark. Das Jugendamt der Stadt Schwerte lädt junge Musiker*innen aus der Ruhrstadt und Umgebung am kommenden Sonntag (23. Februar) dorthin ein. Weitere Termine sind der 26. April und der 28. Juni.

„Mit dem Projekt wollen wir Musiker*innen die Möglichkeit bieten, miteinander Musik zu machen, voneinander zu lernen, gemeinsam kreativ zu sein, sich zu vernetzen und letztlich die heimische Musikszene zu bereichern“, erklärt Dennis Brauner, Mitarbeiter im Jugendamt der Stadt, den Hintergrund des Projekts. Raum, Equipment und das Knowhow werden kostenlos angeboten.

Ausprobieren, fachsimpeln, quatschen und jammen stehen am kommenden Sonntag zunächst auf dem Programm. Shouter Simon Albers gibt zudem Tipps für Gutturalgesang. Instrumente, Effekte und sonstiges Equipment sollten zum Treffpunkt mitgebracht werden. Der ist um 13 Uhr auf dem Hof des Rathauses am Stadtpark. Vier Stunden wird dieses erste Treffen dauern.

Dort gibt es dann auch weitere Informationen für die dann folgenden Veranstaltungen. So ist für den 26. April der Besuch einer Band geplant. Und auch am 28. Juni gibt es den Besuch eines Special Guest.

Informationen gibt's telefonisch unter 02304/104377.