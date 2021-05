LWL-Industriemuseen Zeche Zollern und Zeche Hannover öffnen Donnerstag

Nachdem auch in den Städten Bochum und Dortmund die Corona-Infektionszahlen stabil unter 100 liegen, können die Zeche Zollern und die Zeche Hannover am Donnerstag (27.5.) wieder ihre Türen öffnen. Damit sind alle acht Industriemuseen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) wieder "am Netz".

Die Vorlage eines negativen Corona-Tests ist nicht erforderlich. Besucher:innen werden aber um vorherige Anmeldung gebeten. Bei der Zeche Zollern läuft die Reservierung von Zeitfenstern über ein Online-Portal: https://pretix.eu/ZecheZollern/besuch/. Die Zeche Hannover nimmt Anmeldungen per Mail an zeche-hannover@lwl.org, telefonisch unter 0234 282539-12 oder vor Ort entgegen. Die Zeche Knirps ist samstags und sonntags ebenfalls geöffnet. Führungen können aktuell noch nicht stattfinden.