Die Chorgemeinschaft Syburg hat sich nach 155 Jahren Chorarbeit jetzt auflösen müssen. Die Gründe dafür sind hauptsächlich Überalterung und mangelnder Chornachwuchs.

In der Zeit ihres Bestehens hat die Chorgemeinschaft viele schwere Epochen in der Geschichte unseres Landes überstanden und auch unter schwierigen Bedingungen die Chorarbeit auf hohem Niveau gestaltet. In ungezählten Konzerten, zuletzt unter der Leitung von Andrej Chmielowiec und Marie-Luise Nieder hat die Chorgemeinschaft ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig beweisen können.

Auf diesem Wege bedankt sich die Gemeinschaft bei den vielen Zuhörern ihrer Konzerte für die jahrelange Treue. Besonderer Dank gilt auch den vielen Sponsoren und den Inserenten der Programmschriften, durch deren Hilfe die Chorarbeit immer wieder fortgesetzt werden konnte. Hier muss ganz besonders die finanzielle Hilfe der Werner Richard-Dr. Carl Dörken Stiftung erwähnt werden, die den Chor aus manchem Tief gerettet hat.