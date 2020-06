Treu ihrem Motto: „Oben Gott, unten Pott“ ließen sie den lieben Gott einen guten Mann sein und konzentrierten sich lieber an den praxisorientierten Wahrheiten ihres weitreichenden Umfeldes: Dem Ruhrgebiet!

So auch gestern auf der Bühne vom Auto-Theater in Schwerte. (siehe Video-Trailer vom Abend)

Ob als Rockerbräute, Gärtnerinnen, Kerle, Prominenz oder Soprannetten karikierten sie den Ruhrgebietsalltag in all seinen Erscheinungsformen. Dabei ließen sie sich selbst nicht außen vor.

Susan Kent & Franziska Mense-Moritz hatten von allen Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis genommen und waren damit auf keinen Fall einverstanden!

Zwei blondgebliebene, ganzheitliche Künstlerinnen jenseits der 18 mit Schwerpunkt auf intelligente Unterhaltung boten zu verschiedenen Gelegenheiten eine solide und abwechslungsreiche Show. Dabei griffen sie auf einen Fundus Jahrzehntelanger Showerfahrungen zurück.

Der Zusammenklang ihrer beiden Stimmen fand in jedem Genre seine Begeisterung bei den Insassen der zahlreich erschienen Fahrzeuge an der "Alten Rohrmeisterei".

Sie verkörpern den Ruhrpott wie keine sonst!

Alles über die theoretischen und praktischen Grundlagen in der Grauzone zwischen gutem Entertainment und Blödsinn diente der oft anspruchsvollen Unterhaltung.