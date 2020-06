Simply Red weichen mit ihrer nahezu ausverkauften Tournee ins nächste Jahr aus. Aufgrund der bestehenden Beschränkungen und Verbote hat die Band von Leadsinger Mick Hucknall ihre Konzerte auf Herbst 2021 verschoben. Die geplanten Auftritte in Leipzig, Dortmund, Köln, Hannover, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Zürich, Frankfurt, Mannheim und München finden jetzt zwischen dem 2. und 29. November 2021 statt.

Bereits im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Restkarten sind bei den bekannten Ticketsystemen erhältlich.

Neuer Termin in der WestfalenhalleDortmund ist Mittwoch, 03.11.2021 (verschoben vom 03.11.20),

in der Kölner Lanxess arena am Donnerstag, 04.11.2021 (verschoben vom 04.11.20).