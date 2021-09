Am Freitag den 03.09.2021 feierte der Kindergarten an der Waldstraße ein fröhliches Sommerfest. Nach den allgemeinen Formalitäten und der Begrüßung der Gäste durch den Vorstand und Elternrat, begann das Fest bei herrlichem Sonnenschein.

Mit Kinderschminken, vielen Spielen und Bratwurst am Lagerfeuer lernten sich alte und neue Familien, Nachbarn und Freunde kennen und starteten gemeinsam in das neue Kindergartenjahr.