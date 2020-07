Sting: Konzerte in den Herbst 2021 verschoben

Nach den angekündigten Terminverschiebungen der „My-Songs“-Tour von Sting sind jetzt auch die für Oktober 20 vorgesehenen Konzerte in Deutschland und der Schweiz in den Herbst 2021 verlegt worden. Dies ist auf die Fortdauer der Verbote von Großveranstaltungen zurückzuführen. Die Auftritte in Leipzig, Oberhausen, Hamburg und Zürich finden jetzt zwischen dem 6. und dem 15. Oktober 2021 statt.

Die im Sommer 20 geplanten Shows waren schon früher auf den Zeitraum zwischen dem 15. Juni und dem 22. Juli 2021 verschoben worden.

Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Für die Herbst-Termine sind noch Eintrittskarten bei den bekannten Ticketsystemen verfügbar.



Terminverschiebungen:

Donnerstag, 07.10.2021 | Oberhausen, König-Pilsener-Arena

Verschoben vom 14.10.2020

Dienstag, 15. Juni 2021 | Köln, LANXESS arena

Verschoben vom 15.06.2020