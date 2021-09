Mit ihrem Debütroman "Nur kurz leben" gewann Catherine Strefford 2020 den tolino media Newcomerpreis und schlich sich in die Herzen der Leser*innen. Am Freitag erschien ihr zweiter Roman "Zwischeneinander" und wie schon in ihrem Debüt, erzählt sie erneut aus Richies Leben.

Richie – Die Figur, die Leser*innen und Autorin beschäftigt



Die Leser*innen waren nach "Nur kurz leben" noch nicht fertig mit der Hauptfigur Richie. Das beschäftigte die Autorin, so dass sie kurzerhand einen weiteren Roman mit dem chaotischen Endzwanziger schrieb.

In diesem beleuchtet sie alle wichtigen Beziehungen in Richies Leben; die romantischen, als auch die nicht-romantischen. Der Fokus liegt dieses Mal auf Richies Gefühlswelt, ohne dabei zu kitschig zu werden. Viel mehr geht es darum, wie maßgeblich vergangene Ereignisse einen auch in der Gegenwart noch bestimmen können, selbst wenn man dies nicht möchte.

Erneut schafft Catherine Strefford es, ernsthafte Thematiken in ein ungezwungenes, teils amüsantes Setting zu setzen. Ging es in "Nur kurz leben" um Selbstliebe und die Vergänglichkeit des Lebens, so setzt "Zwischeneinander" deutlich mehr auf Vergebung von Vergangenem und die damit verbundene Heilung von Narben. Eine Leseprobe gibt es auf der Website der Autorin.

Der Roman legt sich wie ein Mantel um das Debüt "Nur kurz leben", es macht also durchaus Sinn dieses vorher zu lesen, es ist aber nicht zwingend notwendig, um das Buch genießen zu können.

Informationen zum Buch:

"Zwischeneinander" - Catherine Strefford

Taschenbuch | 264 Seiten | ISBN 978-3-96966-980-8 | 12,99 €

E-Book | EAN 9783754608876 | 6,49 €

Erhältlich über den Buchhandel, Online-Shops und den Shop der Autorin (auf Wunsch mit Widmung und Signatur).

Details zum Buch, wie Leseprobe, Rezensionen, Content Notes etc., sind auf der Website der Autorin zu finden.