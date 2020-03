In der Jazzreihe, "In Between", hat der Jazzpianist Thomas Klein, den viel beschäftigten Jazztrompeter und Flügelhornspieiler Matthias Bergmann aus Köln zu Gast.

Matthias Bergmann spielte bei der Peter Herboltheimers Rhythm Combiation & Brass, mit Paul Heller, Florian Ross und vielen anderen Jazzgrößen zusammen.

2015 erschien seine zweite CD, "All The Light", die im WDR zur CD der Woche gekürt wurde.

Matthias Bergmann ist Dozent an der Musikhochschule Köln und der Glenn Buschmann Jazz Akademie in Dortmund.