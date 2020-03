Sonntag, 8. März, 18.00 Uhr, ist der Dortmunder Jazz-Bassist JÖRN DODT mit seiner Band der Opener der Javana-Jazz-Saison 2020.

Unter den Titel "My Song" wird es einen Klangcollage geben aus Eigenkompositionen.

Mitwirken werden die grandiosen Musiker, Sebastian Wiemhöfer an der Gitarre, Philipp Staege am Schlagzeug und Philipp Sauer am Saxophon.

Neben eleganten Swing und schönen Melodien steht vor allem die Improvisation und das Zusammenspiel der Musiker im Mittelpunkt.

Beste Voraussetzung für anspruchsvollen Jazz im Rahmen eines gelungen Abend