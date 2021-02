Ruhr Bote Schwerte

Der Ruhr Bote in Schwerte ist mit einer Auflage von 21.400 Exemplaren eine Macht in der Ruhrstadt. Die gedruckte Zeitung wird mittwochs und samstags kostenlos in fast alle Haushalte und Unternehmen geliefert.

Darin finden sich die wichtigsten lokalen Informationen aus Schwerte sowie aus den Stadtteilen Ergste, Westhofen, Wandhofen, Villigst Geisecke und Holzen.

Ob große Feste oder News aus dem Rathaus - wir bieten euch einen bunten Mix aus Berichten über Politik, Wirtschaft, Kirche, Kultur, großen Sport, kleinen Sport, ehrenamtliche Tätigkeiten, Aktionen von Kita und Schule, besondere Menschen und ihre Erlebnisse.

Wir halten euch auf dem Laufenden!