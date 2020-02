Die Vorbereitungen auf den Umbau der B236 - zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Schwerte und dem Tunnel in - Berghofen laufen auf Hochtouren. Jetzt kommt es von Montag (24. Februar) bis Freitag (28. Februar) zu Baumschnittmaßnahmen in Fahrtrichtung Dortmund. An allen fünf Tagen wird in der Zeit von 8 bis 15 Uhr von der A1-Brücke bis zu einem Bereich hinter der Heidestraße die rechte Fahrspur eingezogen.