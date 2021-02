Biotonnen können vom 16. Februar 2021 an wieder zur Leerung an die Straße gestellt werden. Darauf weist die Stadt Schwerte hin.

Das sah in der vergangenen Woche noch ganz anders aus. Der strenge Frost hatte in den meisten Fällen den Bioabfall in den Tonnen so festfrieren lassen, dass eine Leerung der grünen Gefäße nicht mehr möglich gewesen ist. Auf dem zuständigen Baubetriebshof war deshalb entschieden worden, die Leerung der Biotonnen temporär auszusetzen und sie auch außerhalb des Turnus nicht nachzufahren.

Jetzt geht offenbar die Frostperiode zu Ende, so dass die Stadt Schwerte nun mitteilen kann, dass die Biotonnen von Dienstag (16. Februar 2021) an wieder wie gewohnt entleert werden. Somit können die Einwohner*innen der Stadt ihre grünen Tonnen, die laut Abfallkalender an der Reihe sind, wieder zur Abfuhr an die Straßen stellen.