Ausgesprochen konstruktiv verlief jetzt ein Gespräch, das Bürgermeister Dimitrios Axourgos und Ordnungsdezernentin Bettina Brennenstuhl mit Nutzern einer Mountainbikestrecke geführt hat. Das gemeinsame Ziel: Die Strecke auf dem Ebberg in Westhofen soll nach Möglichkeitlegalisiert werden.

„Es ist gut, dass wir die Chance erhalten haben, mit den Spitzen der Stadt über diese Strecke zu sprechen“, so Constantin Tillmann. Gemeinsam mit Sören und Matthias Kooke sowie Sebastian Aichinger und anderen Downhill-Spezialisten hat er die Strecke regelmäßig genutzt – bis die Stadt Schwerte Mitte Juli die Strecke sperren musste. "Stürzt ein Mountainbiker und verletzt sich, kann die Stadt haftbar gemacht werden", begründet Bettina Brennenstuhl die Maßnahme, mit der haftungsrechtliche Konsequenzen ausgeschlossen werden sollen.

Jetzt werden Möglichkeiten geprüft und Konzepte erarbeitet. Das kann die Gründung eines Vereins sein oder der Anschluss an einen Verein. Um ihre Strecke zu retten, will das Mountainbike-Quartett alle Hebel in Bewegung setzen, um so neben der Stadt Schwerte auch die Forstbehörde und den Kreis Unna zu überzeugen.

Grundsätzlich positiv steht Bürgermeister Axourgos der Legalisierung der Strecke gegenüber – wenn Haftungsfragen geklärt und tragfähige Konzepte unter Einbeziehung der Sicherheit von Spaziergängern sowie der Rücksichtnahme auf Fauna und Flora entstanden sind.