Wie in jedem Jahr, so gehen die Kröten auch 2020 wieder auf Wanderschaft. Die Amphibien möchten sich fortpflanzen, und genau dafür suchen die Weibchen den Tümpel auf, an dem sie selbst geschlüpft sind. Das wird in diesem Frühjahr ebenfalls wieder in Schwerte-Ost der Fall sein. Deshalb ist die Lichtendorfer Straße im Bereich des Gehrenbach-Stausees vorübergehend voll gesperrt.

Weil Kröten gerne nachts zu ihren Laichgebieten wandern, vollzieht sich die Sperrung in der Zeit von 19 Uhr am Abend bis 7 Uhr in der Früh. Die erste Vollsperrung erfolgt am 12. März (Donnerstag), die letzte ist für den 16. April vorgesehen. Darauf macht die Stadtverwaltung Schwerte auf-merksam.

Tierschützerinnen und Tierschützer der Arbeitsgemeinschaft Ornithologie und Naturschutz (AGON) in Schwerte appellieren an die Autofahrerinnen und -fahrer, im besagten Zeitraum außerhalb der Sperrzeiten besonders umsichtig und aufmerksam zu fahren.