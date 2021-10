Aktive Gestalterinnen der Gesellschaft – so sieht Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos die Frauen aus dem Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband. Der Kreisverband Märkischer Kreis/Ennepe-Ruhr/Hagen tagte am Montag in der Rohrmeisterei.

Und dort begrüßte das Stadtoberhaupt im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Schwerte viele Frauen „mit Biss und Appetit auf Neues“, wie es im Slogan des Kreisverbandes heißt. „Diese Worte lassen jede Menge Rückschlüsse auf Ihr Engagement zu. Nur wer neugierig und hartnäckig, aufgeschlossen und wissenshungrig ist, kann für Veränderungen sorgen“. Axourgos versicherte, dass „Sie hier in Schwerte auf eine breite Unterstützung für Ihre Ziele stoßen. Das gilt für viele Bereiche wie Umwelt- und Klimaschutz, Bildung, Demokratie, Toleranz und – das ist ebenfalls wichtig – für die Verbesserung sozialer, wirtschaftlicher und rechtlicher Situationen von Frauen.“

Die Landfrauen aus dem Kreisverband Märkischer Kreis/Ennepe-Ruhr/Hagen tagen seit Jahren in der Rohrmeisterei, „weil dieser Ort so schön zentral liegt“, wie es Sabine Mayweg aus dem Vorstand des Kreisverbandes formulierte.