Für die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule entstehen direkt neben der Alfred-Berg-Sporthalle fünf so genannte Klassenersatzräume. Sie sind nötig, weil in der TFG vom Schuljahr 2022/23 die Oberstufe an den Start geht und das Gebäude am Holzener Weg dafür zu klein ist.

Aus diesem Grund lässt die Stadt Schwerte derzeit insgesamt 38 Container aufbauen, in denen fünf Klassenräume, ein Inklusionsraum, ein Lehrerzimmer und eine WC-Anlage installiert werden.