Dimitrios Axourgos setzt seine Bürgersprechstunden unter freiem Himmel fort. Der Schwerter Bürgermeister beginnt seine Runde durch die Ruhrstadt und deren Ortsteile am Samstag, 9. Juli, auf dem Cava dei Tirreni-Platz. Dort steht zwischen 10 und 12 Uhr für Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

„Mir ist es wichtig, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch vor Ort in unseren schönen Ortsteilen zu erfahren, was Sie bewegt“, wendet sich Axourgos direkt an die Bürgerinnen und Bürger. „So sind die Wege kurz und auf so manche Frage lassen sich schnelle Antworten geben“. Vor zwei Jahren (2021 fanden die Sprechstunden pandemiebedingt nicht statt) habe er auch viele Anregungen mit ins Rathaus nehmen können. „Ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr wieder so sein wird. Unterstützung erhält er im Wechsel von Vera Hinrichs, Heike Kordel und Melanie Schmidt, allesamt Mitarbeiterinnen aus dem Lob- und Beschwerdemanagement der Stadt Schwerte.