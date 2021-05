Der Bürgerservice im Rathaus I der Stadt Schwerte (Rathausstraße 33) steht den Menschen in Schwerte bald wieder ohne Terminvereinbarungen zur Verfügung. Am 10. Juni 2021 beginnt die schrittweise Öffnung.

Im Juni besteht zunächst an den Donnerstagen (10., 17., 24.) die Möglichkeit, sich für dringende Angelegenheiten ab 7 Uhr eine Wartemarke für den terminlosen Besuch des Bürgerservices am selben Vormittag zu sichern. Da an diesen drei Vormittagen gleichzeitig noch Angelegenheiten aus gebuchten Terminen bearbeitet werden, wird es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Wartemarken geben. „Bitte richten Sie sich auf längere Wartezeiten ein“, bittet Susanne Degwer, stellvertretende Leiterin des Amtes für Bürgerdienste und Ratsangelegenheiten, schon heute um Geduld und Verständnis für die ersten Öffnungsschritte.

Vom 1. Juli 2021 an können die Menschen, die in den Vormittagsstunden den Bürgerservice ohne Termin besuchen möchten, an allen Werktagen von montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 11:15 Uhr Wartemarken erhalten. Diese gibt es weiterhin am Fenster der Information, rechts neben dem Haupteingang des Rathauses. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen.