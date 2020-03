Grundschulkinder zu Gast im Schwerter Rathaus

Einmal im Jahr ist Stöbertag im Schwerter Rathaus. Dann schwärmen die Schüler der Friedrich-Kayser-Grundschule aus, um in die Arbeitswelten der Erwachsenen Blicke werfen zu können. Jürgen Paul und Ursula Meise, stellvertretende Bürgermeister der Stadt Schwerte, nahmen fünf Kinder mit auf Erkundungstour durchs Schwerter Rathaus.

Das Angebot war eines von 33 weiteren aus der Schwerter Firmen- und Geschäftswelt, zu denen übrigens auch der Baubetriebshof der Stadt Schwerte gehörte sowie die Stadtbücherei. Natürlich wollten die Kinder eine Menge wissen, von den Ämtern im Rathaus über die Partnerstädte bis hin zu der Frage, wann es denn ein Kinder- und Jugendparlament geben wird – schon bald, wussten Ursula Meise und Jürgen Paul zu berichten. Gelder dafür sind bereits in den Haushalt eingestellt worden.

Auch wollten die Kinder wissen, wie man Bürgermeister wird, wie viele Parteien es im Rat der Stadt Schwerte gibt und wie oft Ratssitzungen stattfinden. Nach dem Besuch im Rathaus ging es weiter zum Baubetriebshof, wo die Kinder vom Leiter der Einrichtung, Gerhard Krawczyk, eine Menge Wissenswertes erfuhren und sogar in Fahrzeuge klettern durften. Mit einem Eis in der Kantine am Rathaus 2 ging der Tag zu Ende.