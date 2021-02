Auch die Kinder aus dem Kindergarten Schwerter Wald e.V. starteten am Montag den 22.02.2021 wieder in den regulären Kindergartenbetrieb. Nach der langen Zeit der Notbetreuung, freuten sich die Kinder darauf, mit all ihren Freunden und Erzieherinnen zu spielen, zu basteln und zu toben. Die milden Temperaturen lockten die Kinder schnell raus, auf das große Außengelände. Dort entdeckten sie gemeinsam die ersten Frühlingsboten wie Schneeglöckchen und Krokusse. Nur die beiden großen Achatschnecken befinden sich noch im Winterschlaf. Dies war der erste Schritt in den langersehnten Alltag, für den Kindergarten auf der Heide.