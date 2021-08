Wie werden der Schwerter Marktplatz und seine Umgebung in der Zukunft aussehen? Wie ist der aktuelle Stand der Planungen? Antworten auf Fragen wie diese gibt es am 28. August direkt vor Ort. Gemeinsam mit dem Kasseler Planungsbüro Riehl Bauermann + Partner lädt die Stadt Schwerte alle Einwohner zu einer Informationsveranstaltung ein. Eine spezielle Einladung geht für diesen Tag auch an die Kinder dieser Stadt.

Sie dürfen sich beteiligen und entscheiden, welche drei Punktspielgeräte im Bereich der südlichen Lindenreihe Teil des Schwerter Marktplatzes werden sollen. Insgesamt stehen sechs Geräte zur Auswahl, Kinder und natürlich auch die Erwachsenen können analog abstimmen, welche es werden sollen. Vorab werden am 26. August die Kindertagesstätten m Mittelpunkt stehen - an diesem Tag aber Informationen zur Planung des Marktplatzes und seiner Umgebung. Die Fachverwaltung der Stadt Schwerte und Landschaftsarchitekten aus dem Büro Riehl Bauermann + Partner werden alle Fragen dazu beantworten und den aktuellen Stand der Planungen mit Plänen und Ansichten dokumentieren. Alles findet bei trockenem Wetter im Bereich vor dem Gemeindehaus im Kirchhof statt. Ansonsten wird im Büro der MitMachStadt im CityCenter erklärt, wie das Herzstück der Schwerter Innenstadt einmal aussehen wird.

Die Informationsveranstaltung beginnt am 28. August um 9 Uhr und endet gegen 14 Uhr. „Regenbogen“ der AWO, Diakonie im Roten Haus und der DRK-Kinderhort am Wuckenhof sind beteiligt. Auch Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes sollen mitmachen.