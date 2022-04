Die CDU Schwerte ruft angesichts des grausamen Krieges in der Ukraine zur Solidarität und Empathie für das Leiden der Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Am kommenden Donnerstag, den 07.04.2022 lädt die CDU um 18:30 Uhr zur Mahnwache ein: "Wir wollen auf dem Marktplatz ein Zeichen gegen den Krieg setzen und freuen uns über zahlreiches Erscheinen", so Pressesprecherin Nicole Schelter.