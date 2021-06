Eine deutliche Mehrheit von Bürger*innen der Stadt Schwerte möchte den gesägten Naturstein als Belag für die Außenflächen des Marktplatzes. Fast ein Unentschieden gab es bei der Platzintarsie: mit sechs Stimmen Unterschied fiel die Abstimmung über den Belag für die Platzintarsie für den gebrauchtem Naturstein als Kleinpflaster im Vergleich zum gesägten Naturstein als Kleinpflaster aus. Das sind die entscheidenden Ergebnisse der Bürger*innenbeteiligung, die die Stadt Schwerte im Mai digital und analog durchgeführt hat. Die Politik wird noch in diesem Monat die letzte Entscheidung treffen.

Am 23. Juni nämlich tagt der Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen (APBW). Seine Mitglieder werden sich an diesem Tag in öffentlicher Sitzung mit einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung befassen und entscheiden, mit welchen Pflastermaterialien der Marktbereich im Zuge seiner Umgestaltung belegt werden soll. Die Ergebnisse der Beteiligung sind in dieser Beschlussvorlage erfasst.

Bekanntlich will die Stadt Schwerte den Marktplatz und seine Umgebung neu gestalten. Die Neugestaltung der Oberfläche stellt einen wesentlichen Baustein dar, um den Ansprüchen an Barrierefreiheit sowie einer attraktiven Gestaltung gerecht zu werden. Sie soll Bezug zur umliegenden Bebauung nehmen, besonders zur St. Viktor Kirche.