Mit einer Plakataktion setzt die Stadt Schwerte ein klares Ausrufezeichen gegen Gewalt. In fünf Sprachen (deutsch, englisch, arabisch, türkisch und russisch) werden künftig die Besucher der Rathäuser aufgeklärt: Die Stadtverwaltung Schwerte ist ein gewaltfreier Raum!



Der Verwaltungsvorstand mit Bürgermeister Dimitrios Axourgos an der Spitze und alle Beschäftigten machen mit einem auffälligen Plakat darauf aufmerksam, dass sie „Null Toleranz bei Gewalt“ zeigen. „Bei Missachtung erteilen wir sofort Hausverbot und erstatten konsequent Strafanzeige“, heißt es auf dem Plakat. „Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden sich mit geeigneten Mitteln gegen gewaltsame Vorfälle und gegen Gefährdungen von Kollegen und Kolleginnen, Kunden und anderen Personen in unserem Verantwortungsbereich stemmen“, so Axourgos entschieden.

Keine Akzeptanz zeigen wird die Stadt Schwerte bei

verbalen Belästigungen

Beleidigungen

Bedrohungen

Stalking in jeder Form

körperlicher Gewalt

Sachbeschädigungen und

Waffen jeglicher Art

Die Aktion präsentiert haben Bürgermeister Dimitrios Axourgos, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Monika Gottwald, die Personalratsvorsitzende Linda Schmidt, Christian Struwe als Leiter des Haupt- und Personalamtes und Marco Gosewinkel als Schwerbehindertenbeauftragter der Stadt.