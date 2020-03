Die SPD Schwerte fordert dazu auf, ein solidarisches Netzwerk in der Stadt aufzubauen – zugunsten all jener, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Gesundheitssituation die Corona Epidemie besonders fürchten. Alte oder kranke Schwerter haben zunehmend Angst, das Haus zu verlassen, zum Beispiel für kleinere Besorgungen. Hier könnten Freiwillige einspringen, telefonisch die Wünsche aufnehmen und die Besorgungen vor der Haustür abstellen. Gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfe sollte die Antwort Schwertes auf die zunehmende Verbreitung des neuen Virus sein. Die SPD Schwerte möchte anregen, dass die Verwaltung, zum Beispiel die Stelle für das Ehrenamt möglicherweise in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum Die Börse, dieses Hilfsnetzwerk aufbaut und koordiniert. Sowohl Freiwillige, die gerne helfen möchten, wie auch Menschen, die Unterstützung brauchen, sollten sich dort melden können. Wir freuen uns, wenn unser Bürgermeister diese Anregung aufgreifen würde.