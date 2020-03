Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Schwerte freut sich sehr über die Pläne eines privaten Investors, in der Straße "Im Reiche des Wassers" einen Wohnmobil-Hafen zu errichten. „Dies ist eine Chance für Schwerte, Gäste von auswärts für den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie zu gewinnen. Auch für die Wohnmobilist*innen zeichnet sich der Standort durch seine unmittelbare Nähe zur Ruhr und zur Schwerter City aus“, betont Natascha Baumeister, Ratsmitglied der SPD-Fraktion. Durch das Vorhaben des privaten Investors können die bis dato in den Haushalt für 2020 eingestellten, allerdings mit einem Sperrvermerk versehenen Mittel für die sog. „Stellplatzablöse“ in Höhe von 65.000 Euro nun zweckgebunden für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen, Bushaltestellen oder Parkplätzen verwendet werden. Aus diesem Grunde beantragt die SPD-Fraktion die Aufhebung dieses Sperrvermerks und setzt sich insbesondere für die Installation weiterer wünschenswerter Radabstellanlagen ein. Erfreulich ist überdies, dass diese Fahrradständer „Made in Schwerte“ sind: der Baubetriebshof produziert sie kostengünstig in den eigenen Hallen.