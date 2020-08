Die Kommunalwahlen in Schwerte werfen ihre Schatten voraus. Ab Mittwoch, den 19. August 2020, haben die wahlberechtigten Schwerter und Schwerterinnen die Möglichkeit, sich Briefwahlunterlagen für die am Sonntag, den 13. September 2020 stattfindenden Kommunalwahlen direkt im Bürgersaal des Rathauses ausstellen zu lassen und direkt vor Ort zu wählen. Die Wahl zum Integrationsrat ist dort ebenfalls möglich. Die Vorlage der Wahlbenachrichtigung oder eines Personalausweises genügt, um sich einen Wahlschein ausstellen zu lassen.

Die Wahlbenachrichtigungen werden aktuell an die rund 38.800 Wahlberechtigten versandt. Mit der Wahlbenachrichtigung besteht die Möglichkeit, am Wahltag direkt im Wahllokal zu wählen oder aber sich für die Möglichkeit der Briefwahl zu entscheiden. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines zu stellen. Der Antrag muss von den Wahlberechtigten ausgefüllt und unterschrieben werden und kann entweder postalisch an das Wahlamt der Stadt Schwerte gesandt werden oder aber bei der Wahl vor Ort im Bürgersaal mitgebracht werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen online über die Homepage der Stadt Schwerte unter https://www.schwerte.de/ zu beantragen. Diese werden den Antragstellern anschließend postalisch zugesandt.

Der Zugang zur Briefwahlausgabe erfolgt aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich über den Hintereingang des Bürgersaales, der über den Parkplatz des Rathauses zu erreichen ist. Wie bei allen anderen Anliegen im Rathaus gelten auch hier die besonderen Hygienevorschriften (u.a. Maskenpflicht). Briefwähler werden gebeten, möglichst einen Kugelschreiber mitzubringen.

Die Öffnungszeiten für die Briefwahlausgabe im Rathaus sind wie folgt:

Montag: 08:00 – 16:00 Uhr

Dienstag: 08:00 – 16:00 Uhr

Mittwoch: 08:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag: 08:00 – 18:00 Uhr

Freitag: 08:00 – 13:00 Uhr

Zudem ist die Briefwahlausgabe samstags (22.+29.08.2020 & 05.09.2020) in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet. Letztmalig ist die Briefwahlausgabe am Freitag, den 11.09.2020, bis 18:00 Uhr geöffnet.

Sollte bei der Wahl der Landrätin/ des Landrates kein*e Kandidat*in die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten, findet am 27. September 2020 eine Stichwahl statt. Auch für diesen Fall können die Briefwahlunterlagen bereits mit beantragt werden.