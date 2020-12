Monat für Monat spenden zahlreiche Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Schwerte den Centbetrag hinter dem Komma ihrer monatlichen Abrechnung. So kamen in diesem Jahr 905,51 Euro zusammen. Mit diesem Geld wird der Verein „Schwerte hilft“ unterstützt. Bürgermeister Dimitros Axourgos überreichte am Donnerstag einen Scheck über diesen Betrag.

Dirk Wever, Abteilungsleiter im Haupt- und Personalamt der Stadt, hatte das Projekt Restgeldspende erfolgreich eingeführt und durfte in diesem Jahr feststellen, dass die Spendenbereitschaft in den Rathäusern und Dienststellen offenbar größer geworden ist. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist knapp 20 Prozent mehr Geld zusammen gekommen. „Wir danken den Mitarbeiter*innen der Stadt Schwerte für ihre Spendenbereitschaft“, so Wever. Das Projekt wird auch in 2021 weiterlaufen.