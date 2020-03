Der Marktplatz und sein Umfeld sollen neu gestaltet werden. Der öffentliche Raum dort soll zu einem Markenzeichen für die Schwerter Innenstadt werden. Deshalb wird die Stadt einen Wettbewerb ausloben und möchte gerne wissen, welche Ideen ihre Bürger dazu haben. Am 14. März (Samstag) gibt es dazu eine Bürgerbeteiligung, die um 16 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum beginnt.



Das Wettbewerbsgebiet umfasst den zentralen Marktplatz, den Kleinen Markt und die umliegenden Straßen. Gerade im Bereich der Hagener Straße, aber auch in der Brückstraße gilt es, Übergänge und Verknüpfungen zwischen Innenstadt und Altstadt zu schaffen. „Der Marktplatz hat einen funktionalen und repräsentativen Charakter und bildet traditionell die gute Stube einer Innenstadt ab“, sagt der Schwerter Bürgermeister Dimitrios Axourgos. Er wird die Veranstaltung am 14. März eröffnen.

Vorher schon will die Dortmunder Planungsgesellschaft „scheuven + wachten plus“ in einem Rundgang durch das Wettbewerbsgebiet über das Vorhaben informieren und erste Gedanken und Ideen präsentieren. Für die Teilnahme an diesem Rundgang werden Anmeldungen unter der Mailadresse rundgang@scheuvens-wachten.de entgegengenommen. Treffpunkt ist um 14:30 Uhr das Gemeindezentrum. „Wir wollen damit unseren interessierten Einwohnern Gesprächsstoff für die folgenden Diskussionen in der Bürgerveranstaltung geben“, erklärt Axourgos. Der Bürgermeister unterstreicht: „Ihre Ideen sind gefragt! Wir freuen uns auf Sie und das Gespräch mit Ihnen.“