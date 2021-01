Am 29. Januar 2021 (Freitag) beginnen zunächst an den beiden Gesamtschulen die Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2021/22. Die Anmeldeverfahren für das Friedrich-Bährens-Gymnasium und das Ruhrtalgymnasium beginnen am 16. Februar 2021.

Die Gesamtschule Gänsewinkel und die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule geben für die Anmeldungen keine festen Termine vor, sondern vergeben individuelle Termine online auf ihren Homepages: www.gaensewinkel.de bzw. www.tfg.schwerte.de.

Feste Termine gibt es an beiden Gymnasien:

• Dienstag, 16.02.2021, 9:00 – 13:00 Uhr

• Mittwoch, 17.02.2021, 14:00 – 18:00 Uhr

• Donnerstag, 18.02.2021, 14:00 – 18:00 Uhr

• Freitag, 19.02.2021, 14:00 – 18:00 Uhr

• Samstag, 20.02.2021, 09:00 – 13:00 Uhr

• Montag, 22.02.2021, 14:00 – 16:00 Uhr

An beiden Gymnasien werden für die Anmeldungen im Vorfeld Termine vergeben. Voraussichtlich wird die Terminvergabe über ein Buchungsmodul auf der jeweiligen Homepage erfolgen. Eltern können sich unter www.fbg.schwerte.de oder www.rtg.schwerte.de informieren. Das Schulverwaltungsamt der Stadt Schwerte appelliert an die Eltern: Bitte halten Sie sich zwingend an die aufgeführten Anmeldezeiten, da es bei verspäteten Anmeldungen möglich ist, dass Ihr Kind keinen Schulplatz in Schwerte erhält und dann eine Beschulung außerhalb von Schwerte stattfinden muss.

Bei der Wahl der Schulform „Gymnasium“ werden die Erziehungsberechtigten darauf hingewiesen, dass bei einem Scheitern in der Erprobungsstufe (Klasse 5 und Klasse 6) eine Aufnahme an einer Schwerter Gesamtschule nicht gewährleistet werden kann. Den Erziehungsberechtigten wird geraten, die Schulformempfehlung der abgebenden Grundschule im Interesse ihrer Kinder mit in ihre Überlegungen einfließen zu lassen.

Unterlagen, die zwingend für die Anmeldung benötigt werden:

- Halbjahreszeugnis (Original und Kopie)

- Anmeldebogen mit Schulformempfehlung der abgebenden Grundschule

- der von den Sorgeberechtigten auszufüllende Vordruck über den Erst- und Zweitwunsch

- der von den Erziehungsberechtigten auszufüllende Schülerbogen

- Geburtsurkunde des Kindes (Original und Kopie)

- Personalausweise der Sorgeberechtigten

- Nachweis über evtl. bestehendes alleiniges Sorgerecht (Negativtestat, Bestallung, o.ä.)

- Vollmacht und Kopie des Personalausweises des Sorgeberechtigten, der nicht persönlich zur Anmeldung erscheinen kann