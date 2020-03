Während sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen weiter erhöht, ist die Lage im Kreis Unna derzeit übersichtlich. In Schwerte sind bislang weder eine Infektion noch ein Verdachtsfall aufgetreten.

Im Kreis Unna wurden vier Infektionen registriert. Einer 61-jährigen Frau aus Unna folgten fünf Tage später drei weitere Menschen aus Bergkamen, alles Mitglieder einer Familie. Gegenwärtig ermittelt und berät das Gesundheitsamt kreisweit in rund 200 Fällen, in denen ein Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person im Raum steht. Die Gesundheitsbehörde des Kreises Unna ist federführend im Kampf gegen weitere Ausbreitung des Virus und somit auch für Schwerte zuständig.

Mit der aktuellen Entwicklung befasste sich am Dienstag der Verwaltungsvorstand der Stadt Schwerte unter Leitung von Bürgermeister Dimitrios Axourgos. „Wir beobachten die Lage im Kreis und vor unserer eigenen Haustür“, erklärt das Stadtoberhaupt. Es apelliert an alle Schwerter und Schwerterinnen, die mittlerweile allseits bekannten Hygienetipps zu befolgen.

Die Stadt Schwerte steht zudem in engem Kontakt zum Kreis Unna und der dort ansässigen Gesundheitsbehörde. „Wir beachten die Risikopläne des Kreises ganz genau“, erklärt die zuständige Dezernentin Bettina Brennenstuhl. Die Stadt Schwerte sei in der Lage, im Falle eines Falles schnell und umsichtig zu reagieren.

Der Kreis Unna berichtet auf seiner Homepage in täglichen Updates über aktuelle Entwicklungen auf seinem Gebiet.