Corona an Schwerter Schule - Drei Klassen in Quarantäne

An einer Schwerter Grundschule gibt es einen Corona-Fall. Das hat Uwe Hasche, Gesundheitsdezernent beim Kreis Unna, in einer Pressekonferenz mitgeteilt, berichtete das Nachrichtenportal lokalkompass.de am Montag.[/text_ohne]

Danach ist der Lehrer einer Grundschule erkrankt, seine Klasse bleibe zu Hause, nach aktuellen Stand wohl auch zwei weitere Klassen und weiteres Lehrpersonal. Tests für Schüler und Lehrer seien in Vorbereitung.

Kinder des Lehrers besuchen zudem eine Kita in Schwerte, diese stellte der Kreis Unna vorsorglich unter Quarantäne. Wenn Tests ergeben, dass die Kinder des Lehrers ebenfalls infiziert sind, gibt es auch an dieser Kita Tests für die Kinder und Erzieher. Im Fokus des Kreises Unna ist zudem eine weitere Kita, dieses steht auch unter Quarantäne.

Noch liegt keine Bestätigung dafür vor, um welche Schule es sich handelt.