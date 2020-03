Das Kreis-Gesundheitsamt richtet ab Donnerstag, 5. März, zwei zentrale Stellen ein, an denen sich Menschen aus dem Kreis Unna auf das Coronavirus testen lassen können. Das berichtet die Kreisverwaltung.

Weiterhin gelte allerdings: Erster Ansprechpartner (telefonisch) ist der Hausarzt. Er entscheidet aufgrund der geschilderten Lage, wie weiter zu verfahren ist.Weiterhin gilt allerdings laut Kreisverwaltung: Erster Ansprechpartner (telefonisch) ist der Hausarzt. Er entscheidet aufgrund der geschilderten Lage, wie weiter zu verfahren ist.Standorte der zentralen Anlaufstellen zur Probenentnahme sind:

Unna, Gesundheitsamt, Raum 029, Platanenallee 16 in Unna

Lünen, Kreishaus, 2. OG, Raum 212 / 213, Viktoriastraße 5 in Lünen

Erst an das Info-Telefon wenden

"Wer sich bei begründetem Verdacht (war in einem Risikogebiet oder hatte Kontakt zu infizierter Person und zeigt Symptome) auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss sich zunächst an ein ärztlich besetztes Infotelefon wenden", so die Kreisverwaltung. Erreichbar ist es von montags bis samstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter

Tel. 0 23 03 / 27-52 53 (für Unna)

Tel. 0 23 06 / 100-555 (für Lünen).

Hier schätzen Fachleute das individuelle realistische Infektionsrisiko ein und entscheiden, ob ein Test notwendig und sinnvoll ist.

In begründeten Fällen werden direkt Termine für die Probe-Entnahme gegeben. Die Proben werden montags bis samstags zwischen 10 und 14 Uhr per Rachenabstrich entnommen.

Teststellen nur mit Termin aufsuchen

Der Kreis Unna macht auf wichtige Verhaltensregeln aufmerksam:

Niemand sollte ohne Anmeldung die zentralen Teststellen aufsuchen.

Wer einen Test-Termin hat, betritt die jeweiligen Gebäude nicht durch den Haupteingang, sondern durch einen beschilderten Nebeneingang.

Ein Personalausweis muss mitgebracht werden.

Die Nebeneingänge sind nicht barrierefrei. Wer einen barrierefreien Zugang benötigt, teilt dieses bitte im Gespräch am Infotelefon mit, damit unkompliziert beim Einlass geholfen werden kann.