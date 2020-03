Die Arbeit in den beiden zentralen Anlaufstellen zum Corona-Test in Unna und Lünen ist angelaufen. Am Donnerstag, 5. März, seien insgesamt rund zwei Dutzend Anrufe am ärztlich besetzten Infotelefon des Kreis-Gesundheitsamts eingegangen, berichtet die Kreisverwaltung.

Bei den meisten Anrufen stellte sich heraus, dass ein Corona-Test nicht nötig ist. "Sechs Personen wurden zum Test eingeladen, die Proben gehen zur Untersuchung an ein Labor", heißt es weiter in der Mitteilung. „Wir merken an dieser überschaubaren Nachfrage, dass die Menschen im Kreis Unna vernünftig mit der Situation umgehen und immer besser informiert sind“, unterstreicht Gesundheits-Dezernent Uwe Hasche. Mehr Wissen bedeutet weniger Unsicherheit.

Elf Kontaktpersonen

Derzeit bleibt es damit bei einem bestätigten Corona-Fall im Kreis Unna. Daneben gibt es elf Kontaktpersonen zu Corona-Infizierten. Hier stehen einige Test-Ergebnisse noch aus.

Auch bei dieser geringen Zahl bleibt der Wunsch nach Informationen und Tipps fürs richtige Verhalten groß. Das stellen die Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt am allgemeinen Infotelefon des Kreises fest, die Fragen rund um das Corona-Virus beantworten. In den ersten drei Tagen wurden hier rund 150 Gespräche geführt.