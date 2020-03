Die Stadt Schwerte sagt bis auf weiteres alle städtischen Veranstaltungen ab. Dazu gehört auch die für Samstag (14. März) geplante Bürgerinformationsveranstaltung zur Umgestaltung des Schwerter Marktplatzes und seiner Umgebung sowie des davor stattfindenden Rundgangs durch das Wettbewerbsgebiet. Diese Entscheidung hat der Krisenstab der Stadt Schwerte unter Leitung von Bürgermeister Dimitrios Axourgos und der Beigeordneten Bettina Brennenstuhl am Freitagmorgen getroffen.

Hintergrund ist die Ausbreitung des Coronavirus. Dimitrios Axourgos appelliert an private Veranstalter, verantwortungsvoll und sorgfältig die Durchführung ihres geplanten Events abzuwägen und dabei vor allem die Sicherheitsstandards zu berücksichtigen, die der Kreis Unna in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden in dieser Woche für Veranstaltungen unter 1000 Besucher getroffen hat.

Keine Planungsspaziergänge

Von den Absagen betroffen sind auch die Planungsspaziergänge zum Fußwegeverkehrskonzept am 25. und 27. März. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Komplett abgesagt werden muss aber am 29. März (Sonntag) das Stück „Elisa Bib“ aus der Kindertheaterreihe der Stadt Schwerte. Auch der in der Rohrmeisterei für den 12. April geplante Poetry Slam findet nicht statt; hier ist das Jugendamt der Stadt Schwerte beteiligt. Die durch das JuZ Ergste geplante Ferienfreizeit in Norddeich (4.-9. April) fällt aus. Das für Dienstag geplante Klettern der Fantateens im JuZ Ergste wurde abgesagt

Besuche im Rathaus einschränken

Die Stadt Schwerte bittet ihre Einwohner, Besuche in den Rathäusern auf das dringend notwendige Maß zu beschränken. Wenn telefonische Kontakte oder Kontakte per E-Mail zur Beantwortung aller Fragen möglich sind, sind sie Besuchen vorzuziehen.