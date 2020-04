Schüler und Schülerinnen aus den weiterführenden Schulen der Stadt Schwerte können ein besonderes außerschulisches Bildungs- und Beratungsangebot nutzen. Die Jugendpflege der Stadt Schwerte bietet eine digitale Berufs- und Studienorientierung an und reagiert damit auf die aktuelle Situation in Zeiten der Coronakrise. Geleitet wird das Projekt, das junge Menschen ab der 8. Jahrgangsstufe ansprechen soll, von Christian Mogk.

Christian Mogk ist Jugendpfleger der Stadt Schwerte und Berufswahlcoach. Als solcher besitzt er Kenntnisse und Erfahrungen in Sachen Bildung und Beratung. Die Stadt Schwerte möchte ergänzend zu den schulischen Bildungsangeboten und den eigenen digitalen Programmen der offenen Jugendarbeit ein digitales Bildungsprojekt für den Bereich Übergang Schule-Beruf schaffen. „Wir wollen damit jungen Menschen die Möglichkeit eröffnen, sich auf diese Art und Weise mit eigenen Zukunftsfragen zu beschäftigen“, erklärt Jugendpfleger Mogk.

Der Zugang bzw. der Erstkontakt erfolgt über den Messengerdienst „Telegram“, indem Interessierte eine Nachricht an „jugendpflege_schwerte“ senden. Im Anschluss erfolgt die persönliche Kontaktaufnahme und es wird der Ist-Zustand in Bezug auf die Berufs- und Studienwahl erörtert. Daraus ergeben sich die weiteren Handlungsschritte, die von der ersten Orientierung im Bereich der Berufsfindung bis zu konkreten Tipps im Bewerbungsverfahren reichen können. Dabei werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des digitalen Arbeitens wie Beratungs- und Auswertungsgespräche via Video-Chat angewendet. Die dabei eingesetzten Tools entsprechen den gesetzlichen Standards der DSGVO, die Server stehen in Deutschland.

Christian Mogk ist auch telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Seine Kontaktdaten im Jugendamt der Stadt Schwerte sind 02304/104410 oder christian.mogk(at)stadt-schwerte.de