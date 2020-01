Wenn es die Witterung zulässt, müssen sich Verkehrsteilnehmer in der kommenden Woche auf eine Sperrung des Klusenwegs in Höhe der Häuser 44/45 einrichten. Der Baubeginn für den Neubau der Bushaltestelle Meierling auf der Hagener Straße verzögert sich indes um eine Woche.



Klusenweg

Im Klusenweg ist ein Schachtdeckel abgesackt. Das muss repariert werden. Die Arbeiten werden knapp drei Tage in Anspruch nehmen. Unter der Voraussetzung, dass es nicht in Strömen regnet und die Temperaturen nicht zu niedrig sind, soll die Baumaßnahme am Montag (20. Januar) beginnen und spätestens am 22. Januar beendet sein. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet und führt die Autofahrer über die Sonnenstraße, Regenbogenstraße und Kopernikusstraße. Lässt das Wetter die notwendigen Asphaltarbeiten nicht zu, ist mit entsprechenden Verzögerungen zu rechnen.

Hagener Straße

Verzögerungen gibt es bei einer Baumaßnahme auf der Hagener Straße 61 bis 67. Hier sollten die Arbeiten für den Neubau der Haltestelle Meierling am Montag (20. Januar) beginnen. Jetzt erfolgt der Baustart erst eine Woche später - am 27. Januar. Das Bauende verschiebt sich somit auf den 6. März. Mit Fahrbahnverengungen muss gerechnet werden.