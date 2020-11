Um ihren Bürgern und Bürgerinnen optimierte und damit kürzere Wege anbieten zu können, hat die Stadt Schwerte im Rathaus am Stadtpark ein Teilhabebüro eingerichtet. Die Vernetzung der Aufgabenbereiche Inklusion, Integration, Rentenberatung und Senior*innen geht zurück auf eine Initiative von Bürgermeister Dimitrios Axourgos.

„Wir haben ganz bewusst räumliche Nähe entstehen lassen“, erklärt der Verwaltungschef. „Das führt zum einen zu schnellen Antworten für die Bürger*innen, zum anderen aber auch zu einer schnelleren Kommunikation der Bereiche untereinander. Das Team und die neue Struktur machen auf mich einen sehr guten Eindruck“, unterstrich Axourgos bei einem Besuch des Teilhabebüros, das dem Sozialamt angegliedert ist.

Zum Team gehören Martina Buhl für die Rentenberatung, Katarina Spigiel für den Bereich Senior*innen, Heike Pohl für die Integration und Justine Schneider für die Inklusion. Im Rathaus am Stadtpark finden Besucher zudem zur weiteren Information Flyer und Broschüren. Dazu gehört auch die erst in diesem Jahr erstellte Broschüre „Älter werden in Schwerte“.

Wer das Teilhabebüro besuchen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren. Das ist entweder telefonisch oder per Mail möglich:

• Martina Buhl (02304/104273, martina.buhl@stadt-schwerte.de)

• Heike Pohl (02304/104227, heike.pohl@stadt-schwerte.de)

• Justine Schneider (02304/104272, justine.schneider@stadt-schwerte.de)

• Katarina Spigiel (02304/274, katarina.spigiel@stadt-schwerte.de)