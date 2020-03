Weil weitere Versorgungsleitungen im Auftrag der Stadtwerke Schwerte verlegt werden müssen, kommt es auf der B236 zwischen der Kreuzung Hörder Straße/Heidestraße/Bergstraße und dem Freischütz zu einer neuen Baustelle. Diese Maßnahme gehört zu den Vorbereitungen auf den bevorstehenden Umbau der B236.

Die Baustelle wird in Höhe der Hausnummern 114-116 eingerichtet und befindet sich somit in Höhe des Standortes des ehemaligen Starenkastens. Wenn es die Witterung zulässt, beginnt die Maßnahme am 12. März und dauert bis zum 9. April. In dieser Zeit wird jeweils eine der insgesamt drei Fahrspuren an dieser Stelle eingezogen. Das gewährleistet den Verkehrsfluss in beide Richtungen. Große Behinderungen werden nicht erwartet.