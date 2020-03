Von Montag an bleiben die Schulen in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Direkt nach Bekanntgabe der Entscheidung hat sich der Krisenstab der Stadt Schwerte mit der jüngsten Entwicklung beschäftigt und festgelegt, dass am Montag und Dienstag in den Schulen, Kindertagesstätten und in der Tagespflege eine Betreuung von Kindern sichergestellt ist. Am Montag werden dann weitere Einzelheiten für die Zeit danach besprochen und bekanntgegeben.

Die Betreuung in den Grundschulen und in den weiterführenden Schulen ist am Montag und Dienstag in der Zeit von 7 bis 16 Uhr sichergestellt. Die Institutionen Johanniter und Kinderland als Träger der Offenen Ganztagsschulen haben erklärt, an beiden Tagen an ihrer Nachmittagsbetreuung festzuhalten.

Auch in den städtischen Kindertagesstätten und in der Tagespflege ist ein Notbetreuungsprogramm zu den üblichen Zeiten sichergestellt. Eltern können Detailfragen am Montag und Dienstag direkt in den KiTas stellen. Am Montag wird auch in diesem Bereich das weitere Vorgehen abgestimmt.

Die städtischen Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind ab kommender Woche, analog zu den Schulen, bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Von Seiten der Stadt Schwerte wird den Freien Trägern vergleichbarer Einrichtungen eine entsprechende Vorgehensweise empfohlen.