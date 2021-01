Die öffentliche Toilette auf dem Bahnhofsvorplatz kann wieder benutzt werden. Nach notwendigen und aufwändigen Reparaturarbeiten verlief jetzt ein letzter Test erfolgreich.

Die Stadt Schwerte hat somit Wort gehalten, als sie Mitte November verkündete, die Toilette am Bahnhof der Öffentlichkeit so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stellen zu wollen. In der Hand der Stadt Schwerte lag das nicht. Es mussten Ersatzteile speziell angefertigt werden. Das hatte zu Verzögerungen geführt.