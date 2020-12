Die Mitarbeiter*innen der Stadt Schwerte bestreiten am 23. Dezember ihren letzten Arbeitstag des Jahres 2020 und verabschieden sich danach in die Weihnachtsferien. Vom 4. Januar 2021 an stehen die Rathäuser und Dienststellen der Stadt Schwerte den Einwohner*innen wieder zu den gewohnten Zeiten und mit den bekannten Corona-Einschränkungen zur Verfügung.

Das heißt, dass für Besuche in den Rathäusern Termine mit den jeweiligen Ämtern vereinbart werden müssen. Das gilt seit dem 16. Dezember auch für den Bürgerservice. Ausnahmen bilden wie immer die Feuerwehr und die Müllabfuhr. Die Hauptamtliche Wache in der Lohbachstraße ist mit dem angeschlossenen Rettungsdienst über Weihnachten und dem Jahreswechsel rund um die Uhr besetzt. Die Müllabfuhr fährt nach einem eigens ausgearbeiteten Plan, der sich auf der Homepage der Stadt Schwerte unter dem nachfolgenden Link findet:

Kommune auswählen - GWA (gwa-abfuhrkalender.de) oder

Abfallkalender 2020 der Stadt Schwerte

Der Wertstoffhof der Stadt Schwerte an der Schützenstraße öffnet am 23. Dezember 2020 zum letzten Mal in diesem Jahr - in der Zeit von 12 bis 18 Uhr - und steht der Bevölkerung dann wieder am 5. Januar 2021 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.