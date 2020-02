Die Rentenberatungsstelle in der Stadtverwaltung Schwerte - im Rathaus am Stadtpark (Am Stadtpark 1) - ist am Freitag, 21. Februar, nicht besetzt. Sie steht der Schwerter Öffentlichkeit wieder vom 24. Februar an zu den nachstehenden Öffnungszeiten zur Verfügung:

Tag   Uhrzeit

Montag: 8:00 - 12:00 Uhr

Dienstag: nur nach Vereinbarung

Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr | und nach Vereinbarung

Donnerstag: 14:00 - 17:00 Uhr | und nach Vereinbarung

Freita 08:00 - 12:00 Uhr