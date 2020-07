Das Parkhaus am Marienkrankenhaus wird schon bald aufgestockt. Das führt zu verkehrlichen Einschränkungen vor allem für Fußgänger. Die wird es auch Ende Juli, Anfang August für mehrere Tage auf dem Rheinener Weg geben.

Im Zeitraum vom 28. Juli bis zum 7. August wird die Anliegerstraße drei Tage voll gesperrt, sowohl für Autos als auch für Radfahrer und Fußgänger. Der Grund: Der Rheinener Weg erhält eine neue Asphaltdecke. Dafür stark gemacht hatte sich auch Bürgermeister Dimitrios Axourgos, der in Gesprächen mit Bürgern immer wieder mit dem sehr schlechten Zustand der Straße konfrontiert worden ist. Gerade für Radfahrer und Fußgänger war die Nutzung des im Rahmen der Naherholung gern genutzten Wegs nicht ungefährlich.

Dem wird jetzt vom 20. Juli an ein Riegel vorgeschoben. Zunächst werden die Fahrbahnränder ertüchtigt, dann wird eine neue Oberfläche aufgetragen. In dem Zeitraum dieser Arbeiten ist der Rheinener Weg drei Tage lang voll gesperrt. Genau definieren lässt sich der Zeitraum nicht, weil die Maßnahme bei trockenem Wetter durchgeführt werden muss.